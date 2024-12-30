"Президент" Грузії скаржиться на "спекуляції" на темі євроінтеграції і обіцяє боротись

Антизахідний "президент" Грузії Михеїл Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів, заявив, що попри "потужну дезінформаційну кампанію", процес євроінтеграції Грузії триває.

Його слова цитує грузинський 1TV, передає "Європейська правда".

Як передає телеканал, Кавелашвілі заявив, що впродовж останнього часу "питання євроінтеграції та гарантований Конституцією прозахідний курс часто використовуються для спекуляцій як у внутрішній, так і в зовнішній політиці країни".

"Ми не раз стикалися з такими спекуляціями і знаємо, що, на жаль, все це служить поляризації нашого суспільства. Це сильно шкодить інтересам нашої країни, тому наш обов'язок – протиставити таким спекуляціям правду", – заявив антизахідний "президент".

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За словами Кавелашвілі, попри "створений у країні штучний галас і потужну дезінформаційну кампанію", процес євроінтеграції Грузії триває.

"Шановні дипломати, вам відомо, що Грузія прагне стати повноправним членом Євросоюзу. Це цивілізаційний вибір нашого народу, закріплений у нашій Конституції, і він так само міцний, як і завжди", – стверджує він.

Кавелашвілі запевнив, що до 2028 року Грузія "виконає понад 90% Угоди про асоціацію, а до 2030 року буде якнайкраще підготовлена до вступу в Євросоюз".

"Однак необхідно зазначити, що Грузія вже зараз готова в будь-який момент почати переговори. Про це неодноразово говорив прем'єр-міністр. У будь-який момент наша країна готова до початку переговорів і до початку процесу", – сказав він.

Також "президент" Грузії заявив, що пріоритет країни у відносинах із США залишається "незмінним та твердим".

29 грудня в парламенті Грузії відбулася інавгурація Михеїла Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.

Вранці 29 грудня Зурабішвілі виступила перед прихильниками і заявила про рішення покинути президентський палац. Перед цим прем'єр Іраклій Кобахідзе пригрозив їй в'язницею.

Раніше країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу розглянути можливість проведення нових виборів.

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