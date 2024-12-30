Антизападный "президент" Грузии Михеил Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров, заявил, что несмотря на "мощную дезинформационную кампанию", процесс евроинтеграции Грузии продолжается.

Его слова цитирует грузинский 1TV, передает "Европейская правда".

Как передает телеканал, Кавелашвили заявил, что в последнее время "вопрос евроинтеграции и гарантированный Конституцией прозападный курс часто используются для спекуляций как во внутренней, так и во внешней политике страны".

"Мы не раз сталкивались с такими спекуляциями и знаем, что, к сожалению, все это служит поляризации нашего общества. Это сильно вредит интересам нашей страны, поэтому наш долг – противопоставить таким спекуляциям правду", – заявил антизападный „президент".

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По словам Кавелашвили, несмотря на "созданный в стране искусственный шум и мощную дезинформационную кампанию", процесс евроинтеграции Грузии продолжается.

"Уважаемые дипломаты, вам известно, что Грузия стремится стать полноправным членом Евросоюза. Это цивилизационный выбор нашего народа, закрепленный в нашей Конституции, и он так же прочен, как и всегда", – утверждает он.

Кавелашвили заверил, что к 2028 году Грузия "выполнит более 90% Соглашения об ассоциации, а к 2030 году будет наилучшим образом подготовлена к вступлению в Евросоюз".

"Однако необходимо отметить, что Грузия уже сейчас готова в любой момент начать переговоры. Об этом неоднократно говорил премьер-министр. В любой момент наша страна готова к началу переговоров и к началу процесса", – сказал он.

Также "президент" Грузии заявил, что приоритет страны в отношениях с США остается "неизменным и твердым".

29 декабря в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны.

Утром 29 декабря Зурабишвили выступила перед сторонниками и заявила о решении покинуть президентский дворец. Перед этим премьер Ираклий Кобахидзе пригрозил ей тюрьмой.

Ранее страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти рассмотреть возможность проведения новых выборов.

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