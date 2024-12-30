Прокурори звинуватили 13 людей в обваленні навісу на вокзалі у Сербії

Прокуратура північного сербського міста Новий Сад у понеділок, 30 грудня, подала обвинувальний акт проти 13 людей у зв'язку з обвалом навісу залізничного вокзалу, який забрав життя 15 людей і викликав хвилю протестів.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву прокурорів, передає "Європейська правда".

У своїй заяві Вища державна прокуратура в Новому Саді повідомила, що висунула звинувачення посадовцям та керівникам, включно із колишнім міністром інфраструктури, його заступником, а також – проєктувальниками та керівниками проєкту реконструкції.

"Обвинувальний акт був пред'явлений через обґрунтовану підозру в тому, що вони вчинили серйозний злочин проти загальної безпеки, спричинили загальну небезпеку ... і (за) нерегулярні та неналежні будівельні роботи", – йдеться в повідомленні прокурорів.

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Зазначимо, у Сербії понад місяць тривають протести по всій країні у зв'язку з трагедією на залізничному вокзалі. Зокрема 25 грудня, сотні студентів університетів вийшли на мітинг у Белграді на знак протесту проти політики президента Сербії Александара Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії.

Уряд президента Вучича намагався пом'якшити невдоволення людей. Він опублікував близько 130 документів, пов'язаних з реконструкцією будівлі залізничного вокзалу.

Вучич звинуватив іноземні спецслужби у спробі скинути його через протести і заявив, що він не збирається тікати з країни, як повалений сирійський лідер Башар Асад.