Прокуроры обвинили 13 человек в обрушении навеса на вокзале в Сербии

Прокуратура северного сербского города Новый Сад в понедельник, 30 декабря, подала обвинительный акт против 13 человек в связи с обвалом навеса железнодорожного вокзала, который унес жизни 15 человек и вызвал волну протестов.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление прокуроров, передает "Европейская правда".

В своем заявлении Высшая государственная прокуратура в Новом Саде сообщила, что выдвинула обвинения должностным лицам и руководителям, включая бывшего министра инфраструктуры, его заместителя, а также – проектировщиками и руководителями проекта реконструкции.

"Обвинительный акт был предъявлен из-за обоснованного подозрения в том, что они совершили серьезное преступление против общей безопасности, вызвали общую опасность ... и (за) нерегулярные и ненадлежащие строительные работы", – говорится в сообщении прокуроров.

Реклама:

Отметим, в Сербии более месяца продолжаются протесты по всей стране в связи с трагедией на железнодорожном вокзале. В частности 25 декабря, сотни студентов университетов вышли на митинг в Белграде в знак протеста против политики президента Сербии Александара Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии.

Правительство президента Вучича пыталось смягчить недовольство людей. Оно опубликовало около 130 документов, связанных с реконструкцией здания железнодорожного вокзала.

Вучич обвинил иностранные спецслужбы в попытке свергнуть его из-за протестов и заявил, что он не собирается бежать из страны, как свергнутый сирийский лидер Башар Асад.