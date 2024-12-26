У Сербії пройшов мітинг студентів у зв'язку з катастрофою на вокзалі

У середу, 25 грудня, сотні студентів університетів вийшли на мітинг у Белграді на знак протесту проти політики президента Сербії Александара Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії, яку вони звинувачують у катастрофі на вокзалі в Новому Саді, де внаслідок обвалення даху загинули люди.

Про це пише газета The Guardian, передає "Європейська правда".

Як інформує газета, студенти вимагали оприлюднити документи, які стосуються реконструкції вокзалу, та притягнути до відповідальності винних.

Фото: AP

Після 15-хвилинного мовчазного вшанування пам'яті жертв катастрофи, студенти вирушили до штаб-квартири державної прокуратури в Белграді, щоб передати 1000 однакових листів протесту до офісу Загорки Доловац, головного державного прокурора.

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"Студенти вимагають, щоб ви боролися за закон і справедливість, без будь-яких політичних або корупційних зловживань", – йдеться в листі.

Фото: AP

Студенти, опозиційні та громадські групи звинувачують Доловац і прокурорів у повільному розслідуванні катастрофи, що вони заперечують.

Вони несли плакати із зображенням закривавленої руки, яка, на їхню думку, символізує відповідальність уряду за обвалення тенту.

У Сербії понад місяць тривають протести по всій країні у зв'язку з трагедією на залізничному вокзалі. Зокрема 23 грудня десятки тисяч людей зібралися в центрі Белграда на акцію протесту.

Уряд президента Александара Вучича намагався пом'якшити невдоволення людей. Він опублікував близько 130 документів, пов'язаних з реконструкцією будівлі залізничного вокзалу.

Вучич звинуватив іноземні спецслужби у спробі скинути його через протести і заявив, що він не збирається тікати з країни, як повалений сирійський лідер Башар Асад.