Вучич несподівано пішов назустріч протестам через смертельний обвал на вокзалі

Президент Сербії Александар Вучич пообіцяв виконати частину вимог протестувальників, які вже понад місяць збираються після смертельної аварії на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

У зверненні ввечері в середу, 11 грудня, Вучич пообіцяв оприлюднити всі матеріали, які має влада та прокуратура, стосовно ремонту залізничного вокзалу.

Також сербський президент пообіцяв, що заарештовані під час протестів були звільнені, а всіх, хто може бути засуджений через це в подальшому, він помилує.

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"Для цих людей, які чують цей шум, це шум десь близько 600 з них... Я їх дуже поважаю і ціную", – сказав Вучич, маючи на увазі протестувальників, які зібрались під будівлею уряду.

Нагадаємо, 1 листопада в Новому Саду обвалився бетонний навіс нещодавно відремонтованого даху залізничного вокзалу. Унаслідок цього на місці загинули 14 людей, ще один постраждалий пізніше помер у лікарні.

Після катастрофи опозиційні партії, студенти та громадськість вийшли на вулиці, звинувачуючи уряд у корупції, недбалості та кумівстві, які призвели до неякісного будівництва.

Урядова коаліція і Вучич особисто відкинули звинувачення і заявили, що всі винні в катастрофі повинні бути притягнуті до відповідальності.

Раніше сербська прокуратура заарештувала 11 людей у зв'язку з трагедією – зокрема колишнього міністра будівництва Горана Весича, якого пізніше відпустили.