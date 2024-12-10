Президент Сербії каже, що не втече з країни, як Асад

У вівторок президент Сербії Александар Вучич звинуватив іноземні спецслужби у спробі скинути його через протести і заявив, що він не збирається тікати з країни, як повалений сирійський лідер Башар Асад.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP, наводячи заяву Вучича з Instagram.

Вучич заявив, що буде боротися за Сербію і "служити тільки своєму сербському народу". "Я ніколи не буду служити іноземцям, тим, хто прагне перемогти, принизити і знищити Сербію", – відзначив він.

Противники Вучича порівнюють його з Асадом, який втік до Москви після стрімкого наступу повстанців, прогнозуючи, що він також може спробувати втекти з країни, якщо втратить контроль над владою на тлі протестів.

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Масові демонстрації у Сербії були викликані обвалом крівлі залізничної станції в місті Новий Сад, який забрав життя 15 осіб 1 листопада. Протестувальники в Новому Саді, Белграді та інших містах звинувачують у смертельному обваленні корупцію, яка призвела до недбалого ремонту будівлі вокзалу.

Обвалення на вокзалі стало точкою спалаху більш широкого невдоволення дедалі більш авторитарним правлінням Вучича, що відображає вимоги громадськості щодо демократичних змін у країні.

У відео Вучич стверджує, що протести, які поширюються, і до яких нещодавно приєдналися студенти університетів, фінансуються Заходом з метою усунення його та його уряду від влади.

"Якщо вони думають, що я Асад, і що я кудись втечу, то я не втечу", – сказав Вучич.

Він заявив, що в найближчі кілька днів і тижнів він викриє "у всіх деталях, скільки грошей було заплачено за останні чотири роки, щоб знищити Сербію" і зробити її васальною державою, "яка не буде приймати власні рішення або вибирати своє майбутнє, а замість цього буде змушена слухати і служити комусь іншому".

Раніше сербська прокуратура заарештувала 11 людей у зв'язку з трагедією у Новому Саді – зокрема колишнього міністра будівництва Горана Весича, якого пізніше відпустили.