Німецькі ультраправі кажуть, що "регулярно спілкуються" з оточенням Маска

Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель підтримує контакт із мільярдером Ілоном Маском, який відкрито підтримав політсилу перед виборами до Бундестагу в лютому 2025 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Речник Вайдель Даніель Тапп заявив, що команда лідерки "АдН" "перебуває в регулярному діалозі з командою Маска", а мільярдер ще кілька місяців тому виявив інтерес до політичної програми партії.

Тапп уточнив, що особистої телефонної розмови або зустрічі між Вайделем і Маском ще не було, але "це, безумовно, скоро зміниться".

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За інформацією Spiegel, лідерка "АдН" та Маск можуть поспілкуватись наживо у соцмережі X (Twitter). Принаймні сам мільярдер, який володіє соцмережею, підтримав цю ідею у відповіді на коментар одного з користувачів.

Ілон Маск раніше публічно закликав голосувати за німецьких ультраправих і написав колонку на їхню підтримку в газеті Welt am Sonntag. Редакторка розділу думок видання Єва Марі Когель звільнилась на знак протесту.

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц назвав заклик Маска підтримати "АдН" на виборах 23 лютого "настирливим і свавільним", а в уряді Німеччини заявили, що мільярдер намагається втрутитись у майбутні вибори.