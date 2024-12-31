Немецкие ультраправые говорят, что "регулярно общаются" с окружением Маска

Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель поддерживает контакт с миллиардером Илоном Маском, который открыто поддержал политсилу перед выборами в Бундестаг в феврале 2025 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Представитель Вайдель Даниэль Тапп заявил, что команда лидера "АдН" "находится в регулярном диалоге с командой Маска", а миллиардер еще несколько месяцев назад проявил интерес к политической программе партии.

Тапп уточнил, что личного телефонного разговора или встречи между Вайделем и Маском еще не было, но "это, безусловно, скоро изменится".

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По информации Spiegel, лидер "АдН" и Маск могут пообщаться вживую в соцсети X (Twitter). По крайней мере сам миллиардер, который владеет соцсетью, поддержал эту идею в ответе на комментарий одного из пользователей.

Илон Маск ранее публично призвал голосовать за немецких ультраправых и написал колонку в их поддержку в газете Welt am Sonntag. Редактор раздела мнений издания Ева Мари Когель уволилась в знак протеста.

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал призыв Маска поддержать "АдГ" на выборах 23 февраля "назойливым и своевольным", а в немецком правительстве заявили, что миллиардер пытается повлиять на выборы, запланированные на 23 февраля.