ЗМІ: Українська делегація на чолі з Єрмаком зустрілася із радниками Трампа

У середу, 4 грудня, українська делегація на чолі із очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася у США із представниками новообраного американського президента Дональда Трампа.

Про це написало агентство Reuters із посиланням на слова співрозмовника, який ознайомлений із ходом зустрічі, передає "Європейська правда".

Як проінформував співрозмовник, група зустрілася у Вашингтоні з обраним Трампом радником Білого дому з питань національної безпеки Майком Волтцом і майбутнім представником президета США щодо України у Росії Кітом Келлоггом.

Українську делегацію очолював керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Газета The Wall Street Journal із посиланням на слова кількох представників перехідної адміністрації Трампа проінформувала, що до дискусій також долучився і новообраний віцепрезидент Джей Ді Венс.

Минулого тижня стало відомо, що чинний американський президент Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще $24 мільярди на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського озброєння, яке було передано Києву.

Водночас нині адміністрація Байдена використовує залишок схвалених Конгресом коштів, аби передати Україні військову допомогу.

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону у готовності повністю використати фінансування для України, авторизоване Конгресом.

Однак, напередодні спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не буде ставити на голосування запит адміністрації Байдена з додатковими $24 мільярдами на допомогу Україні.