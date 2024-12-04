Спікер Джонсон не ставитиме на голосування запит Байдена про $24 млрд для Києва

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не буде ставити на голосування запит адміністрації Джо Байдена з додатковими 24 мільярдами доларів на допомогу Україні.

Про це він сказав на брифінгу в середу, 4 грудня, передає "Європейська правда".

На питання про те, чи буде винесений на голосування запит Байдена про додаткові кошти на підтримку України, Джонсон відповів, що "не планує цього робити".

"В Україні щогодини відбуваються зміни, і я думаю, що, як ми і прогнозували, і як я говорив усім вам за кілька тижнів до виборів, якщо Дональд Трамп буде обраний, це змінить динаміку російської війни проти України", – сказав спікер.

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"Тому не Джо Байдену ухвалювати відповідні рішення. Зараз у нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та прийняти вказівки нового головнокомандувача щодо всього цього", – додав він.

Минулого тижня стало відомо, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще $24 мільярди на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського озброєння, яке було передано Києву.

Водночас нині адміністрація Байдена використовує залишок схвалених Конгресом коштів, аби передати Україні військову допомогу.

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону у готовності повністю використати фінансування для України, авторизоване Конгресом.