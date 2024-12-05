СМИ: Украинская делегация во главе с Ермаком встретилась с советниками Трампа

В среду, 4 декабря, украинская делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком встретилась в США с представителями новоизбранного американского президента Дональда Трампа.

Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на слова собеседника, который ознакомлен с ходом встречи, передает "Европейская правда".

Как проинформировал собеседник, группа встретилась в Вашингтоне с избранным Трампом советником Белого дома по вопросам национальной безопасности Майком Волтцом и будущим представителем президета США по Украине в России Китом Келлоггом.

Украинскую делегацию возглавлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова нескольких представителей переходной администрации Трампа проинформировала, что к дискуссиям также присоединился и новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс.

На прошлой неделе стало известно, что действующий американский президент Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще $24 миллиарда на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву.

В то же время сейчас администрация Байдена использует остаток одобренных Конгрессом средств, чтобы передать Украине военную помощь.

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и украинскую сторону в готовности полностью использовать финансирование для Украины, авторизованное Конгрессом.

Однако, накануне спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование запрос администрации Байдена с дополнительными $24 миллиардами на помощь Украине.