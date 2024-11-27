ЗМІ: Байден попросив у Конгресу ще $24 млрд на допомогу Україні зброєю і поповнення запасів США

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще $24 мільярди на військову допомогу Україні та поповнення запасів американського озброєння, яке було передано Києву.

Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

Два помічники конгресменів підтвердили деталі пропозиції Білого дому і сказали, що Конгрес отримав її в понеділок.

У пропозиції йдеться, що новий транш фінансування Пентагону буде спрямований на постачання зброї та обладнання для України і поповнення запасів зброї, переданих Києву.

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Дві третини запитуваної суми, $16 мільярдів, підуть на поповнення американських запасів.

Решта $8 мільярдів – на Ініціативу сприяння безпеці України, в рамках якої Пентагон підписує контракти з американськими компаніями на озброєння українських сил оборони.

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало Конгресу включити поновлену допомогу до свого рішення, яке він має ухвалити для уникнення шатдауну наступного місяця.

Деякі республіканці вже розкритикували це прохання Білого дому.

"Джо Байден щойно віддав $4,7 мільярда коштів платників податків, в односторонньому порядку "пробачивши" кредити Україні. Конгрес не повинен дарувати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа... Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені", – написав сенатор Майк Лі у соцмережі X.

Минулого тижня адміністрація Байдена повідомила Конгрес про свій намір також списати український борг на суму $4,65 мільярда.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що президентська адміністрація вважає необхідним і логічним пошук додаткових ресурсів на підтримку України.