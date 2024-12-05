Макрон прийняв відставку недовговічного премʼєра Барньє

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер, 5 грудня, прийняв відставку премʼєр-міністра Мішеля Барньє, якому напередодні парламент оголосив вотум недовіри.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, повідомили в Єлисейському палаці.

Барньє, як зазначається, зустрівся з Макроном і подав заяву про відставку, яку той прийняв.

"Мішель Барньє разом з членами уряду займатиметься поточними справами до призначення нового уряду", – додали в Єлисейському палаці.

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Нагадаємо, ввечері 4 грудня Національна асамблея проголосувала за недовіру уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє, що стало першою такою відставкою уряду з 1962 року. Уряд Барньє пропрацював 90 днів, ставши найменш тривалим в історії Пʼятої Республіки у Франції (з 1958 року).

Цьому передували тривалі спроби залагодити конфлікт щодо тих бюджетних питань, де політсили наполягали на поступках.

Оголошення вотуму недовіри було очікуваним, позаяк уряд Барньє не мав більшості в парламенті, й голосів лівого блоку "Новий народний фронт" та ультраправого "Національного обʼєднання" було достатньо для його відставки.

Голосування за вотум недовіри у Нацасамблеї Франції ініціювали після того, як Мішель Барньє взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету, застосувавши статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту.

Тим часом більшість французів хочуть, щоб Емманюель Макрон також пішов у відставку, а дату запланованих на 2027 рік виборів було посунуто на 2025-й.