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Макрон прийняв відставку недовговічного премʼєра Барньє

Новини — Четвер, 5 грудня 2024, 16:24 — Олег Павлюк

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер, 5 грудня, прийняв відставку премʼєр-міністра Мішеля Барньє, якому напередодні парламент оголосив вотум недовіри.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, повідомили в Єлисейському палаці.

Барньє, як зазначається, зустрівся з Макроном і подав заяву про відставку, яку той прийняв.

"Мішель Барньє разом з членами уряду займатиметься поточними справами до призначення нового уряду", – додали в Єлисейському палаці.

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Нагадаємо, ввечері 4 грудня Національна асамблея проголосувала за недовіру уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє, що стало першою такою відставкою уряду з 1962 року. Уряд Барньє пропрацював 90 днів, ставши найменш тривалим в історії Пʼятої Республіки у Франції (з 1958 року).

Макрон проводить серію зустрічей у Єлисейському палаці щодо нового прем'єра

Цьому передували тривалі спроби залагодити конфлікт щодо тих бюджетних питань, де політсили наполягали на поступках. 

Оголошення вотуму недовіри було очікуваним, позаяк уряд Барньє не мав більшості в парламенті, й голосів лівого блоку "Новий народний фронт" та ультраправого "Національного обʼєднання" було достатньо для його відставки.

Голосування за вотум недовіри у Нацасамблеї Франції ініціювали після того, як Мішель Барньє взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету, застосувавши статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту.

Тим часом більшість французів хочуть, щоб Емманюель Макрон також пішов у відставку, а дату запланованих на 2027 рік виборів було посунуто на 2025-й.

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Франція
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