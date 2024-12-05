Макрон проводить серію зустрічей у Єлисейському палаці щодо нового прем'єра

Президент Франції Емманюель Макрон протягом дня проводить серію переговорів у Єлисейському палаці у зв’язку з необхідністю призначити нового прем’єра після того, як крайні ліві й праві примусили до відставки уряд Мішеля Барньє.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Вранці Макрон прийняв у Єлисейському палаці Мішеля Барньє, аби отримати його заяву про відставку, як це передбачають формальності. Їхня зустріч тривала більше години.

Після того у Єлисейському палаці по черзі чекають спікерів обох палат парламенту Франції – президентку Нацасамблеї Яель Брон-Піве й президента Сенату Жерара Лярше, які представляють партію Макрона і правих "Республіканців" відповідно.

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Далі, за даними ЗМІ, у Макрона запланована вечеря з лідером "Демократичного руху" MoDem, досвідченим політиком Франсуа Байру, якого називають одним з кандидатів на посаду прем’єра.

За неофіційною інформацією, президент ще тиждень тому почав співбесіди з потенційними кандидатами, готуючись до сценарію повалення уряду Барньє.

О 20:00 за Парижем Макрон планує звернення до нації.

Нагадаємо, ввечері 4 грудня Національна асамблея проголосувала за недовіру уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє, що стало першою такою відставкою уряду з 1962 року.

Цьому передували тривалі спроби залагодити конфлікт щодо тих бюджетних питань, де політсили наполягали на поступках.

Оголошення вотуму недовіри було очікуваним, позаяк уряд Барньє не мав більшості в парламенті, й голосів лівого блоку "Новий народний фронт" та ультраправого "Національного обʼєднання" було достатньо для його відставки.

Голосування за вотум недовіри у Нацасамблеї Франції ініціювали після того, як Мішель Барньє взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету, застосувавши статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту.