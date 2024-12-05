Понад половина французів хочуть відставки Макрона

Більшість французів хочуть, щоб президент Емманюель Макрон пішов у відставку, а дату запланованих на 2027 рік виборів було посунуто на 2025-й.

Про це свідчать результати опитування Cluster17 для журналу Le Point, передає "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, проведеним за кілька днів до падіння уряду прем'єр-міністра Мішеля Барньє, 54% французів виступають за те, щоб Макрон пішов у відставку.

При цьому ця ідея значно популярніша серед так званого "антисистемного" електорату – виборців лівих партій та ультраправих. Помірковані виборці здебільшого не підтримують дострокові президентські вибори.

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Раніше цього тижня Макрон заявив, що не піде у відставку до закінчення свого другого п'ятирічного терміну в 2027 році.

Марін Ле Пен, лідерка ультраправого "Національного об'єднання", чиї голоси були вирішальними у поваленні Барньє, утрималася від вимоги відставки президента.

У середу вона заявила, що рішення має прийняти Макрон і його совість.

Нагадаємо, ввечері 4 грудня Національна асамблея проголосувала за недовіру уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє, що стало першою такою відставкою уряду з 1962 року.

Цьому передували тривалі спроби залагодити конфлікт щодо тих бюджетних питань, де політсили наполягали на поступках.

Емманюель Макрон протягом дня 5 грудня проводить серію переговорів у Єлисейському палаці у зв’язку з необхідністю призначити нового прем’єра.