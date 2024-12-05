Понад половина французів хочуть відставки Макрона
Більшість французів хочуть, щоб президент Емманюель Макрон пішов у відставку, а дату запланованих на 2027 рік виборів було посунуто на 2025-й.
Про це свідчать результати опитування Cluster17 для журналу Le Point, передає "Європейська правда".
Згідно з опитуванням, проведеним за кілька днів до падіння уряду прем'єр-міністра Мішеля Барньє, 54% французів виступають за те, щоб Макрон пішов у відставку.
При цьому ця ідея значно популярніша серед так званого "антисистемного" електорату – виборців лівих партій та ультраправих. Помірковані виборці здебільшого не підтримують дострокові президентські вибори.
Раніше цього тижня Макрон заявив, що не піде у відставку до закінчення свого другого п'ятирічного терміну в 2027 році.
Марін Ле Пен, лідерка ультраправого "Національного об'єднання", чиї голоси були вирішальними у поваленні Барньє, утрималася від вимоги відставки президента.
У середу вона заявила, що рішення має прийняти Макрон і його совість.
Нагадаємо, ввечері 4 грудня Національна асамблея проголосувала за недовіру уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє, що стало першою такою відставкою уряду з 1962 року.
Цьому передували тривалі спроби залагодити конфлікт щодо тих бюджетних питань, де політсили наполягали на поступках.
Емманюель Макрон протягом дня 5 грудня проводить серію переговорів у Єлисейському палаці у зв’язку з необхідністю призначити нового прем’єра.