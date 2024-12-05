Макрон принял отставку недолговечного премьера Барнье

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 5 декабря, принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, которому накануне парламент объявил вотум недоверия.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, сообщили в Елисейском дворце.

Барнье, как отмечается, встретился с Макроном и подал заявление об отставке, которое тот принял.

"Мишель Барнье вместе с членами правительства будет заниматься текущими делами до назначения нового правительства", – добавили в Елисейском дворце.

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Напомним, вечером 4 декабря Национальная ассамблея проголосовала за недоверие правительству премьер-министра Мишеля Барнье, что стало первой такой отставкой правительства с 1962 года. Правительство Барнье проработало 90 дней, став наименее длительным в истории Пятой Республики во Франции (с 1958 года).

Этому предшествовали длительные попытки уладить конфликт по тем бюджетным вопросам, где политсилы настаивали на уступках.

Объявление вотума недоверия было ожидаемым, поскольку правительство Барнье не имело большинства в парламенте, и голосов левого блока "Новый народный фронт" и ультраправого "Национального объединения" было достаточно для его отставки.

Голосование за вотум недоверия в Нацассамблее Франции инициировали после того, как Мишель Барнье взял на себя ответственность за проект бюджета, применив статью 49.3 Конституции, которая позволяет одобрение в обход парламента.

Между тем большинство французов хотят, чтобы Эмманюэль Макрон также ушел в отставку, а дата запланированных на 2027 год выборов была сдвинута на 2025-й.