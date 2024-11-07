В Італії заарештували близько 60 людей під час рейду проти мафії "Ндрангета"

В Італії заарештували близько 60 людей в результаті поліцейського рейду проти мафії "Ндрангета".

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву поліції, передає "Європейська правда".

Як повідомили правоохоронці, арешти відбулися у південноіталійському регіоні Калабрія.

За даними поліції, 50 людей було ув'язнено, а дев'ятьох відправлено під домашній арешт.

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Слідчі виявили різні види злочинної діяльності, пов'язані з "Ндрангетою", включаючи торгівлю наркотиками.

Журналісти акцентували, що італійська "Ндрангета" є найпотужнішою мафіозною організацією в країні, яка поширила свою діяльність по всій Європі і в усьому світі.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року в Італії завершився наймасштабніший за останні три десятиліття суд щодо членів мафіозного клану "Ндрангета", за результатами процесу засудили понад 200 осіб.

У січні 2024 року Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини оцінило кількість членів італійської мафії, що діють в країні, у понад тисячу осіб.