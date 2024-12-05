Итальянская полиция арестовала монахиню, известную своей работой в тюрьмах, и еще 24 человека в четверг в рамках расследования против мафиозной группировки "Ндрангета" в северном городе Брешия.

Об этом сообщили Reuters три осведомленные источники, передает "Европейская правда".

По их словам, сестра Анна Донелли, волонтер миланской тюрьмы Сан-Витторе, подозревается в сговоре с мафией и в том, что она была посредником между преступной группировкой и заключенными членами банды.

57-летняя монахиня также известна своим служением в заброшенных районах Милана. В феврале она стала одной из лауреатов "Золотого Панеттоне", ежегодной миланской общественной награды.

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В пресс-релизе полиции сообщается, что также были арестованы два местных политика и что в ходе операции было изъято 1,8 миллиона евро. В заявлении не назван ни один из тех, на кого был направлен рейд.

Подозреваемые обвиняются в различных преступлениях, включая мафиозную деятельность, подкуп избирателей, незаконное хранение оружия, отмывание денег, ростовщичество, торговлю наркотиками и фальшивое выставление счетов.

Предполагаемая банда была связана с выпиской счетов-фактур на сумму 12 миллионов евро за несуществующие транзакции, что позволило предпринимателям-соучастникам занизить свои доходы и уклониться от уплаты налогов в обмен на комиссию, уплаченную мафиози.

Происходя из бедного южного региона Калабрия, "Ндрангета" превратилась в самую мощную мафиозную организацию Италии, которая распространилась по всей Европе и остальному миру, проникнув в так называемую "беловоротничковую" преступность.

В Италии в начале ноября арестовали около 60 человек в результате полицейского рейда против мафии "Ндрангета".

А в ноябре 2023 года в Италии завершился самый масштабный за последние три десятилетия суд в отношении членов мафиозного клана "Ндрангета", по результатам процесса осудили более 200 человек.