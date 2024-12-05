Макрон укотре відмовляється йти у відставку

Президент Франції Емманюель Макрон після відставки уряду Мішеля Барньє на тлі політичної кризи заявив, що не збирається іти у відставку.

Про це він сказав у зверненні ввечері 5 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Макрон звинуватив у відставці уряду ультраправі та ультраліві сили, які "обрали безлад".

"Не для того, щоб створювати, а для того, щоб руйнувати. Чому ці депутати обрали оголошення недовіри (уряду. – Ред.)? Тому що вони думають про президентські вибори", – додав він.

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Водночас глава французької держави відкинув заклики до відставки, наголосивши, що буде виконувати ввірений йому пʼятирічний мандат "у повній мірі до кінця".

"Мій обов'язок – забезпечити безперервність держави, належне функціонування наших інститутів, незалежність нашої країни і захист усіх вас", – сказав Макрон.

Він також пообіцяв протягом 30 місяців свого президентського терміну, які залишились, "діяти, щоб зробити Францію сильнішою і справедливішою країною".

Макрон і раніше заявляв, що не планує йти у відставку і допрацює до кінця свого терміну, який закінчується в 2027 році. Водночас більшість французів хочуть, щоб президент Франції також пішов у відставку, а дату запланованих виборів було посунуто на 2025-й.

Нагадаємо, ввечері 4 грудня Національна асамблея проголосувала за недовіру уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє, що стало першою такою відставкою уряду з 1962 року.

Уряд Барньє пропрацював 90 днів, ставши найменш тривалим в історії Пʼятої Республіки у Франції (з 1958 року).