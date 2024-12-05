Макрон в очередной раз отказывается уходить в отставку

Президент Франции Эмманюэль Макрон после отставки правительства Мишеля Барнье на фоне политического кризиса заявил, что не собирается уходить в отставку.

Об этом он сказал в обращении вечером 5 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Макрон обвинил в отставке правительства ультраправые и ультралевые силы, которые "выбрали беспорядок".

"Не для того, чтобы создавать, а для того, чтобы разрушать. Почему эти депутаты выбрали объявление недоверия (правительству. – Ред.)? Потому что они думают о президентских выборах", – добавил он.

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В то же время глава французского государства отверг призывы к отставке, подчеркнув, что будет выполнять вверенный ему пятилетний мандат "в полной мере до конца".

"Моя обязанность – обеспечить непрерывность государства, надлежащее функционирование наших институтов, независимость нашей страны и защиту всех вас", – сказал Макрон.

Он также пообещал в течение оставшихся 30 месяцев своего президентского срока "действовать, чтобы сделать Францию более сильной и справедливой страной".

Макрон и ранее заявлял, что не планирует уходить в отставку и доработает до конца своего срока, который заканчивается в 2027 году. В то же время большинство французов хотят, чтобы президент Франции также ушел в отставку, а дата запланированных выборов была сдвинута на 2025-й.

Напомним, вечером 4 декабря Национальная ассамблея проголосовала за недоверие правительству премьер-министра Мишеля Барнье, что стало первой такой отставкой правительства с 1962 года.

Правительство Барнье проработало 90 дней, став наименее длительным в истории Пятой Республики во Франции (с 1958 года).