Ле Пен не підтримує негайну відставку Макрона після повалення уряду

Де-факто лідерка ультраправої французької партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен вважає, що президенту Емманюелю Макрону наразі не час йти у відставку на тлі політичної кризи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона розповіла в інтервʼю Bloomberg.

Лідерка ультраправих у французькому парламенті заявила, що можлива відставка Макрона не буде "драматичною", але наразі для неї не найкращий час.

"Коли виникає політична або інституційна криза, не може бути іншого рішення, окрім відставки президента Республіки. Наразі це не той випадок", – зазначила вона.

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Ле Пен вважає, що наразі пріоритетом для Франції є пошук нової виборчої системи, яка могла б забезпечити більшість на ймовірних парламентських виборах, які можуть відбутись наступного року.

Макрон раніше заявляв, що не планує йти у відставку і допрацює до кінця свого терміну, який закінчується в 2027 році.

Водночас більшість французів хочуть, щоб президент Франції також пішов у відставку, а дату запланованих на 2027 рік виборів було посунуто на 2025-й.

Нагадаємо, ввечері 4 грудня Національна асамблея проголосувала за недовіру уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє, що стало першою такою відставкою уряду з 1962 року.

Уряд Барньє пропрацював 90 днів, ставши найменш тривалим в історії Пʼятої Республіки у Франції (з 1958 року).