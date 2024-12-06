Вице-премьер Сербии заявил, что страна хочет продолжать покупать газ у России

Пророссийский вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что страна ведет переговоры с Россией о продлении контракта на поставку природного газа, который заканчивается в марте, и нацелена на объемы, подобные тем, что предусмотрены действующим соглашением с ПАО "Газпром".

Об этом он сказал Bloomberg в кулуарах Веронского евразийского экономического форума в Объединенных Арабских Эмиратах, передает "Европейская правда".

Вулин заявил, что благодаря "крепким отношениям" с Москвой, Сербия "находится в очень хорошей позиции, чтобы говорить об экономике, говорить с Россией о газовом соглашении".

По его словам, Сербия знает об изменениях в процессе оплаты поставок российского газа, которые внес в четверг, 5 декабря, глава Кремля Владимир Путин.

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"Что касается платежей, мы будем делать все, о чем договоримся с Россией", – отметил он.

Журналисты также отметили, что во время своего выступления Вулин выразил уверенность в том, что страны скоро подпишут новое соглашение.

"Я абсолютно уверен, что мы очень скоро подпишем новое соглашение, что у нас будут отличные условия", – добавил он.

Как пишет агентство, Сербия, которая потребляет около 3 млрд кубометров газа в год, полагается на российский "Газпром" примерно на две трети объемов и получает их по выгодным ценам.

Однако страна работает над диверсификацией своих источников, покупая газ в Азербайджане и открывая новый маршрут к терминалу сжиженного газа в Греции.

Отметим, 5 декабря Путин отменил обязательства для покупателей российского газа платить только через Газпромбанк, против которого США ввели санкции в ноябре 2024 года.

В октябре Сербия договорилась с российским "Газпромом" о дополнительных поставках газа, для этого глава сербской госкомпании ездил в РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время недавнего визита в Белград похвалила сербского президента Александара Вучича, который не поехал на саммит БРИКС в России, а встретился с ней и другими европейскими лидерами.

В то же время, по данным СМИ, она отменила встречу с сербским премьером Милошем Вучевичем – из-за того, что тот встречался с российским министром и обсуждал "укрепление экономического и общего сотрудничества".