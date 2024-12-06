Номінант Трампа на пост глави Пентагону пообіцяв не пиячити, якщо його затвердить Сенат

Ведучий Fox News і ветеран Піт Гегсет, якого обраний президент США Дональд Трамп номінував на посаду міністра оборони, пообіцяв сенаторам, що не вживатиме алкоголю у разі затвердження на посаду.

Про це повідомив телеканал ABC News з посиланням на низку сенаторів, пише "Європейська правда".

Гегсет спростував звинувачення щодо поганого ставлення до жінок, а також повідомлення про те, що його усунули з двох ветеранських некомерційних груп.

Сенатор-республіканець Ерік Шмітт розповів, що Гегсет запевнив сенаторів, що кинув пити і не вживатиме алкоголь, якщо його кандидатура буде затверджена.

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Телеканал нагадує, що деякі зі звинувачень на адресу Гегсета включали заяви про те, що він був п'яний на публіці.

"Він (Гегсет. – Ред.) сказав мені, і я знаю, що й іншим сенаторам, що він не п'є, і це не те, що він збирається робити, коли його затвердять тут", – сказав Шмітт після зустрічі з Гегсетом.

Сенатор Роджер Вікер, майбутній голова сенатського комітету зі збройних сил, підтвердив, що Гегсет зобов'язався не пити, якщо його затвердять.

Сенатор-республіканець від Північної Дакоти Кевін Крамер сказав, що його надихнула обіцянка Гегсета утриматися від алкоголю на посаді міністра оборони.

"Я сказав: "Дуже важливо, щоб у нас був міністр оборони з ясним поглядом, якщо телефон задзвонить о 3-й годині ночі", – зазначив Крамер.

За словами сенатора, Гегсет сказав йому, що бували випадки, коли він "випивав занадто багато, але ніколи не було такого, що я випив занадто багато і сталося щось неналежне".

Ці коментарі з'явилися в той час, за даними ЗМІ, коли кілька сенаторів – щонайменше шість – в приватному порядку дали зрозуміти, що не схильні голосувати за Гегсета.

Після цього також з’явились дані, що в команді Трампа почали думати над можливою заміною кандидатури на посаду глави Пентагону.

Сам Гегсет згодом заявив, що продовжить боротьбу за цю посаду.