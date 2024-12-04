Номінант Трампа на пост глави Пентагону відмовляється знімати кандидатуру
Новини — Середа, 4 грудня 2024, 16:34 —
Ведучий Fox News і ветеран Піт Гегсет, якого обраний президент США Дональд Трамп номінував на міністра оборони, заявив про наміри продовжувати боротьбу за цю посаду.
Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Пост Гегсета, ймовірно, є реакцією на публікацію низки ЗМІ у середу про те, що в оточенні Трампа обговорюють альтернативні кандидати на посаду очільника Пентагону.
"Я роблю це для тих, хто воює, а не розпалює війну. Ліваки бояться тих, хто все руйнує та змінює. Вони бояться Дональда Трампа – і мене. Тому поливають брудом, використовуючи фейкові, анонімні джерела та брехливі історії", – заявив він.
I’m doing this for the warfighters, not the warmongers.– Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 4, 2024
The Left is afraid of disrupters and change agents. They are afraid of @realDonaldTrump–and me. So they smear w/ fake, anonymous sources & BS stories. They don’t want truth.
Our warriors never back down, & neither will I. pic.twitter.com/nDQ5aUlv7i
Гегсет виклав своє фото під час служби в армії, додавши: "Наші воїни ніколи не відступають, не відступлю і я".
За інформацією ЗМІ, окрім губернатора Флориди Рона Десантіса, якого раніше ЗМІ називали потенційною заміною Гегсета, Трамп розглядає також кандидатури сенаторки від Айови Джоні Ернст, сенатора від Теннессі Білла Гагерті, а також конгресмена з Флориди Майка Волтца, який вже номінований на посаду радника з нацбезпеки.
Також повідомлялось, що в команді Трампа з’явилось занепокоєння щодо Гегсета через звинувачення щодо сексуального насильства над жінкою у 2017 році.