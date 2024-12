Номінант Трампа на пост глави Пентагону відмовляється знімати кандидатуру

Ведучий Fox News і ветеран Піт Гегсет, якого обраний президент США Дональд Трамп номінував на міністра оборони, заявив про наміри продовжувати боротьбу за цю посаду.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Пост Гегсета, ймовірно, є реакцією на публікацію низки ЗМІ у середу про те, що в оточенні Трампа обговорюють альтернативні кандидати на посаду очільника Пентагону.

"Я роблю це для тих, хто воює, а не розпалює війну. Ліваки бояться тих, хто все руйнує та змінює. Вони бояться Дональда Трампа – і мене. Тому поливають брудом, використовуючи фейкові, анонімні джерела та брехливі історії", – заявив він.

I’m doing this for the warfighters, not the warmongers.



The Left is afraid of disrupters and change agents. They are afraid of @realDonaldTrump–and me. So they smear w/ fake, anonymous sources & BS stories. They don’t want truth.



Our warriors never back down, & neither will I. pic.twitter.com/nDQ5aUlv7i