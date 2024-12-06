Номинант Трампа на пост главы Пентагона пообещал не пить, если его утвердит Сенат

Ведущий Fox News и ветеран Пит Хегсет, которого избранный президент США Дональд Трамп номинировал на должность министра обороны, пообещал сенаторам, что не будет употреблять алкоголь в случае утверждения на должность.

Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на ряд сенаторов, пишет "Европейская правда".

Хегсет опроверг обвинения в плохом отношении к женщинам, а также сообщения о том, что его отстранили от двух ветеранских некоммерческих групп.

Сенатор-республиканец Эрик Шмитт рассказал, что Хегсет заверил сенаторов, что бросил пить и не будет употреблять алкоголь, если его кандидатура будет утверждена.

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Телеканал напоминает, что некоторые из обвинений в адрес Хегсета включали заявления о том, что он был пьян на публике.

"Он (Хегсет. – Ред.) сказал мне, и я знаю, что и другим сенаторам, что он не пьет, и это не то, что он собирается делать, когда его утвердят здесь", – сказал Шмитт после встречи с Хегсетом.

Сенатор Роджер Уикер, будущий председатель сенатского комитета по вооруженным силам, подтвердил, что Хегсет обязался не пить, если его утвердят.

Сенатор-республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер сказал, что его вдохновило обещание Хегсета воздержаться от алкоголя на посту министра обороны.

"Я сказал: "Очень важно, чтобы у нас был министр обороны с ясным взглядом, если телефон зазвонит в 3 часа ночи", – отметил Крамер.

По словам сенатора, Хегсет сказал ему, что бывали случаи, когда он "выпивал слишком много, но никогда не было такого, что я выпил слишком много и произошло что-то неподобающее".

Эти комментарии появились в то время, по данным СМИ, когда несколько сенаторов – по меньшей мере шесть – в частном порядке дали понять, что не склонны голосовать за Хегсета.

После этого также появились данные, что в команде Трампа начали думать над возможной заменой кандидатуры на должность главы Пентагона.

Сам Хегсет впоследствии заявил, что продолжит борьбу за эту должность.