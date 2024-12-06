Прем'єр Румунії привітав рішення КС про скасування результату президентських виборів

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку привітав рішення Конституційного суду про анулювання результатів першого туру через скандал довкола кампанії ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, який несподівано опинився на першому місці.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

Марчел Чолаку заявив, що скасування результатів першого туру було "єдиним виходом" після того, що стало відомо із розсекречених документів, презентованих службами на засіданні Вищої ради національної оборони.

Чолаку також заявив, що тепер розслідування має встановити винних у спробах масштабного впливу на результат виборів.

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Чолаку, нагадаємо, несподівано для себе не вийшов у другий тур, з мінімальним відривом, поступившись Елені Ласконі.

Водночас лідер ультраправого "Альянсу за об’єднання румунів" (AUR) Жорж Сіміон заявив, що рішення КС "занурює країну у хаос" і порівняв його з держпереворотом, але водночас закликав до спокою.

Прозахідна кандидатка Елена Ласконі, яка вийшла у другий тур, різко розкритикувала рішення Конституційного суду як втручання в демократію.

Нагадаємо, спершу Конституційний суд 2 грудня визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Джорджеску. У п'ятницю вже навіть почалося голосування у другому турі на закордонних дільницях.

Проте 6 грудня Конституційний суд після термінової наради анулював результати першого туру в контексті того, що отримав багато нових запитів з таким закликом.

У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.



