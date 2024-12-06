Другий тур президентських виборів у Румунії: стартувало голосування за кордоном

У другому турі президентських виборів в Румунії розпочалось голосування на закордонних дільницях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Для громадян Румунії, які проживають за кордоном, було організовано 950 виборчих дільниць. Вони також мали можливість проголосувати поштою.

Найбільше заявок на голосування було зареєстровано в Нідерландах – 1 653; у Великій Британії – 1 107; в Німеччині – 732; в Італії – 478; у Франції – 471; у Бельгії – 436; в Іспанії – 409.

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Нагадаємо, Конституційний суд Румунії в понеділок, 2 грудня, визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний кандидат Келін Джорджеску.

Таким чином, 8 грудня в Румунії відбудеться другий тур виборів президента, де змагатимуться Келін Джорджеску та проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Цього тижня Джорджеску відзначився заявами, що у разі перемоги заборонить продовження експорту українського зерна через Румунію і подальшу військову допомогу Україні.

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