Премьер Румынии приветствовал решение КС об отмене результата президентских выборов

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку приветствовал решение Конституционного суда об аннулировании результатов первого тура из-за скандала вокруг кампании ультраправого кандидата Келина Джорджеску, который неожиданно оказался на первом месте.

Об этом сообщает News.ro, пишет "Европейская правда".

Марчел Чолаку заявил, что отмена результатов первого тура была "единственным выходом" после того, что стало известно из рассекреченных документов, представленных службами на заседании Высшего совета национальной обороны.

Чолаку также заявил, что теперь расследование должно установить виновных в попытках масштабного влияния на результат выборов.

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Чолаку, напомним, неожиданно для себя не вышел во второй тур, с минимальным отрывом, проиграв Элене Ласкони.

Лидер ультраправого "Альянса за объединение румын" (AUR) Жорж Симион заявил, что решение КС "погружает страну в хаос" и сравнил его с госпереворотом, но в то же время призвал к спокойствию.

Прозападная кандидатка Елена Ласкони, которая вышла во второй тур, резко раскритиковала решение Конституционного суда как вмешательство в демократию.

Напомним, сначала КС 2 декабря признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Джорджеску. В пятницу уже даже началось голосование во втором туре на зарубежных участках.

Однако 6 декабря Конституционный суд после срочного совещания аннулировал результаты первого тура в контексте того, что получил много новых запросов с таким призывом.

В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.