Румунія зупинила закордонне голосування на виборах президента після рішення КС

Центральна виборча комісія Румунії розпорядилась зупинити голосування у другому турі виборів президента, яке 6 гружня стартувало за кордоном, після анулювання першого туру Конституційним судом.

Про це йдеться в пресрелізі румунського ЦВК, повідомляє "Європейська правда".

Центрвиборчком Румунії на засіданні 6 грудня ухвалив рішення про "негайне припинення" голосування та підготовки до голосування на закордонних виборчих дільницях, яке стартувало вранці.

"Водночас негайно припиняються операції з підготовки до голосування на виборчих дільницях у країні та негайно припиняється робота комп'ютерних програм, що використовуються для виборів президента Румунії 2024 року", – додали у відомстві.

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Усі виборчі бюлетені, зокрема й використані, тепер будуть опечатані та анульовані, додали у ЦВК Румунії.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Келін Джорджеску. У п'ятницю вже навіть почалося голосування у другому турі на закордонних дільницях.

Проте 6 грудня Конституційний суд після термінової наради анулював результати першого туру в контексті того, що отримав багато нових запитів з таким закликом.

У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.