Румыния остановила зарубежное голосование на выборах президента после решения КС

Центральная избирательная комиссия Румынии распорядилась остановить голосование во втором туре выборов президента, которое 6 декабря стартовало за рубежом, после аннулирования первого тура Конституционным судом.

Об этом говорится в пресс-релизе румынского ЦИК, сообщает "Европейская правда".

Центризбирком Румынии на заседании 6 декабря принял решение о "немедленном прекращении" голосования и подготовки к голосованию на зарубежных избирательных участках, которое стартовало утром.

"В то же время немедленно прекращаются операции по подготовке к голосованию на избирательных участках в стране и немедленно прекращается работа компьютерных программ, используемых для выборов президента Румынии 2024 года", – добавили в ведомстве.

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Все избирательные бюллетени, в том числе и использованные, теперь будут опечатаны и аннулированы, добавили в ЦИК Румынии.

Напомним, Конституционный суд Румынии 2 декабря признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Келин Джорджеску. В пятницу уже даже началось голосование во втором туре на зарубежных участках.

Однако 6 декабря Конституционный суд после срочного совещания аннулировал результаты первого тура в контексте того, что получил много новых запросов с таким призывом.

В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.