США: Румуни мають бути впевнені, що їх вибори вільні від іноземного впливу

Сполучені Штати висловили підтримку Румунії після анулювання результатів першого туру президентських виборів.

Про це йдеться у заяві Держдепу, повідомляє "Європейська правда".

"Сполучені Штати підтримують румунський народ, який зіткнувся з безпрецедентною ситуацією щодо чесності своїх виборів.

Румуни повинні бути впевнені, що їхні вибори відображають демократичну волю румунського народу і вільні від іноземного зловмисного впливу, спрямованого на підрив чесності їхніх виборів" – йдеться у заяві.

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В Держдепі, наголосили, що чесність румунських виборів має першорядне значення для важко заробленої румунами демократії.

"Це вибір румунського народу, кого він обирає. Жодна інша країна чи іноземний суб'єкт не має такого права", – йдеться у заяві.

Сполучені Штати підтвердили впевненість у демократичних інститутах і процесах Румунії, включаючи розслідування щодо іноземного зловмисного впливу.

"Ми закликаємо всі сторони підтримувати конституційний порядок Румунії і брати участь у мирному демократичному процесі, вільному від загроз насильства і залякування, який відображає демократичну волю румунського народу", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, спершу Конституційний суд Румунії визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Келін Джорджеску. У п'ятницю вже навіть почалося голосування у другому турі на закордонних дільницях.

Проте 6 грудня КС після термінової наради анулював результати першого туру в контексті того, що отримав багато нових запитів з таким закликом та ознайомився з інформацією від спецслужб.

У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.