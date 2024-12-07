КС Румунії показав обгрунтування безпрецедентного перезапуску президентських виборів

Конституційний суд Румунії опублікував обгрунтування свого безпрецедентного рішення щодо скасування результату першого туру президентських виборів та проведення виборчого процесу заново.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

У 10-сторінковому документі судді пояснюють, що після ознайомлення з документами, які презентували спецслужби на засіданні Вищої ради національної оборони, вони побачили, що виборчий процес був проблемним від початку і ці невідповідності та порушення "викривили вільну і чесну природу голосування громадян і рівні можливості для кандидатів".

Суд зокрема вказав на маніпуляцію думкою виборців і викривлення рівних можливостей для кандидатів через "непрозоре використання, з порушенням виборчого законодавства, цифрових технологій та ШІ у веденні кампанії, а також шляхом фінансування кампанії із незадекларованих джерел".

Реклама:

На думку суддів, свобода вибору виборців передбачає, що вони мають бути належно поінформовані перед своїм вибором і бути захищені від незаконного і непропорційного впливу на їхню поведінку як виборців.

"Політична реклама може ставати вектором дезінформації, зокрема коли [...] не розкривається її політичний характер, коли вона надходить від спонсорів за межами ЄС і вдається до таргетингових прийомів… Втручання державних чи недержавних суб’єктів та ведення ними виборчої пропаганди або кампаній дезінформації має бути виключене", – аргументує суд.

Далі конкретно вказують, що виборців "дезінформували виборчою кампанією, у якій один з кандидатів отримав перевагу завдяки агресивному просуванню, що сталося в обхід національного законодавства і через зловживання алгоритмами соцмереж", ця кампанія не була маркована як політична реклама, що вимагається законом, і кандидат "отримав перевагу від преференційного ставлення" платформи, що у підсумку, вважає суд, викривило думку виборців.

"Використання цифрових технологій та штучного інтелекту кандидатами чи конкурентами, політсилами, їхніми прихильниками чи симпатиками має бути прозорим, щоб гарантувати доброчесність і неупередженість виборів. В іншому разі виборцям заважають сформувати думку про кандидатів і варіанти вибору і вони можуть бути дезінформовані", – зазначає суд, наголошуючи, що методи ведення кампанії мають перевірятися, а за порушення має наставати відповідальність.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Келін Джорджеску. У п'ятницю вже навіть почалося голосування у другому турі на закордонних дільницях.

Проте 6 грудня Конституційний суд після термінової наради анулював результати першого туру в контексті того, що отримав багато нових запитів з таким закликом.

У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.