США: Румыны должны быть уверены, что их выборы свободны от иностранного влияния

Соединенные Штаты выразили поддержку Румынии после аннулирования результатов первого тура президентских выборов.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает "Европейская правда".

"Соединенные Штаты поддерживают румынский народ, который столкнулся с беспрецедентной ситуацией относительно честности своих выборов.

Румыны должны быть уверены, что их выборы отражают демократическую волю румынского народа и свободны от иностранного злонамеренного влияния, направленного на подрыв честности их выборов", – говорится в заявлении.

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В Госдепе, отметили, что честность румынских выборов имеет первостепенное значение для трудно заработанной румынами демократии.

"Это выбор румынского народа, кого он выбирает. Ни одна другая страна или иностранный субъект не имеет такого права", – говорится в заявлении.

Соединенные Штаты подтвердили уверенность в демократических институтах и процессах Румынии, включая расследование иностранного злонамеренного влияния.

"Мы призываем все стороны поддерживать конституционный порядок Румынии и участвовать в мирном демократическом процессе, свободном от угроз насилия и запугивания, который отражает демократическую волю румынского народа", – говорится в заявлении.

Напомним, сначала Конституционный суд Румынии признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Келин Джорджеску. В пятницу уже даже началось голосование во втором туре на зарубежных участках.

Однако 6 декабря КС после срочного совещания аннулировал результаты первого тура в контексте того, что получил много новых запросов с таким призывом и ознакомился с информацией от спецслужб.

В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.