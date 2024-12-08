У Нотр-Дамі відбулася перша меса після пожежі 2019 року

Собор Паризької Богоматері у неділю прийняв першу месу після катастрофічної пожежі 2019 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AP.

Літургія, на якій були присутні президент Франції Емманюель Макрон, духовенство, високопосадовці та приблизно 2 500 гостей, була закритою для широкої публіки.

Réouverture de Notre-Dame: la consécration de l'autel de la cathédrale, "le sommet de la messe" pour le frère Paul-Adrien pic.twitter.com/Q32S1TKGF2 Реклама: December 8, 2024

У літургії взяли участь майже 170 єпископів з Франції та з усього світу, а також по одному священику з кожної парафії Паризької єпархії та по одному священику з кожної з семи католицьких церков східного обряду у супроводі вірян цих громад.

Макрон, відповідно до світського поділу держави і релігії у Франції, не причащався.

Ця подія стала важливою віхою на шляху Нотр-Даму від руїни до відновлення, яке тривало протягом 5 років. Суворі заходи безпеки – схожі на ті, що були на паризьких Олімпійських іграх – відображали важливість події.

Пізніше в неділю на вечірньому богослужінні будуть присутні люди, які забронювали квитки минулого тижня.

Нагадаємо, на церемонію відкриття Нотр-Даму після відновлення 7 грудня запросили пів сотні світових лідерів.

Був запрошений і президент України Володимир Зеленський, який під час візиту провів тристоронню зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом.