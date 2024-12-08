В Нотр-Даме состоялась первая месса после пожара 2019 года

Собор Парижской Богоматери в воскресенье принял первую мессу после катастрофического пожара 2019 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AP.

Литургия, на которой присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, духовенство, чиновники и примерно 2 500 гостей, была закрытой для широкой публики.

Réouverture de Notre-Dame: la consécration de l'autel de la cathédrale, "le sommet de la messe" pour le frère Paul-Adrien pic.twitter.com/Q32S1TKGF2 Реклама: December 8, 2024

В литургии приняли участие почти 170 епископов из Франции и со всего мира, а также по одному священнику из каждого прихода Парижской епархии и по одному священнику из каждой из семи католических церквей восточного обряда в сопровождении верующих этих общин.

Макрон, в соответствии со светским разделением государства и религии во Франции, не причащался.

Это событие стало важной вехой на пути Нотр-Дама от руины к восстановлению, которое длилось в течение 5 лет. Строгие меры безопасности – похожие на те, что были на парижских Олимпийских играх – отражали важность события.

Позже в воскресенье на вечернем богослужении будут присутствовать люди, которые забронировали билеты на прошлой неделе.

Напомним, на церемонию открытия Нотр-Дама после восстановления 7 декабря пригласили полсотни мировых лидеров.

Был приглашен и президент Украины Владимир Зеленский, который во время визита провел трехстороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом.