На відкриття Нотр-Даму запросили пів сотні політичних лідерів

На урочисте відкриття Собору Паризької Богоматері після реконструкції запрошені близько 50 політичних лідерів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

На запрошення Єлисейського палацу на офіційну церемонію відкриття собору 7 грудня приїдуть близько пів сотні політичних лідерів.

Ще раніше стало відомо про запрошення для обраного президента США Дональда Трампа.

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У четвер речник Єврокомісії підтвердив, що буде присутня також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Для неї та багатьох інших гостей це буде перша нагода перетнутися з Дональдом Трампом після його обрання.

Єлисейський палац поки не розкривав журналістам перелік запрошених гостей.

France Info зібрали неофіційну інформацію інших європейських ЗМІ. За нею, на церемонії планує бути перша леді США Джилл Байден, президент Італії Серджо Матарелла, президентка Греції Катерина Сакелларопуло.

Макрон вже приїздив оглядати оновлений інтер’єр собору вранці 29 листопада, та неодноразово навідувався туди на різних етапах реставрації.

Квитки на богослужіння у відновленому після пожежі Соборі Паризької Богоматері, що пройдуть у перші дні після відкриття відновленого храму, розібрали менш як за дві години.