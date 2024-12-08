Посольство США у неділю попередило про зростання загроз від ракет і дронів РФ

Посольство США в Україні у неділю, 8 грудня, опублікувало попередження про зростання загроз від російських ракет і дронів і закликало у разі повітряної тривоги перебувати в укритті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідну заяву посольства.

Посольство закликало громадян США в Україні до "особливої обережності" у зв'язку зі "зростанням загроз з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури України".

"Усі громадяни США повинні слідкувати за попередженнями українського уряду щодо повітряних атак та стежити за надійним додатком "Повітряна тривога" на своєму мобільному телефоні.

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Громадянам США слід дотримуватися всіх урядових комендантських годин, швидко слідувати інструкціям та шукати укриття під час повітряної тривоги", – йдеться у повідомленні посольства.

Дипломати рекомендували визначте місця укриття заздалегідь, до оголошення повітряної тривоги, а також дотримуватись вказівок українських посадовців та служб швидкого реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, США закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада, посольство Сполучених Штатів навіть перейшло на дистанційну роботу.

Слідом за США з міркувань безпеки свої посольства зачинили кілька європейських країн.

У МЗС України з огляду на це заявили про "інформаційне нагнітання" й нагадали, що загрози обстрілів з боку держави-агресора є щоденною реальністю для українців від початку повномасштабного вторгнення Росії.