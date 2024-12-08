Посольство США в воскресенье предупредило о росте угроз от ракет и дронов РФ

Посольство США в Украине в воскресенье, 8 декабря, опубликовало предупреждение о росте угроз от российских ракет и дронов и призвало в случае воздушной тревоги находиться в укрытии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее заявление посольства.

Посольство призвало граждан США в Украине к "особой осторожности" в связи с "ростом угроз со стороны российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важные объекты гражданской инфраструктуры Украины".

"Все граждане США должны следить за предупреждениями украинского правительства о воздушных атаках и следить за надежным приложением "Воздушная тревога" на своем мобильном телефоне.

Реклама:

Гражданам США следует придерживаться всех правительственных комендантских часов, быстро следовать инструкциям и искать укрытие во время воздушной тревоги", – говорится в сообщении посольства.

Дипломаты рекомендовали определить места укрытия заранее, до объявления воздушной тревоги, а также следовать указаниям украинских чиновников и служб быстрого реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Напомним, США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском большой воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября, посольство Соединенных Штатов даже перешло на дистанционную работу.

Вслед за США из соображений безопасности свои посольства закрыли несколько европейских стран.

В МИД Украины в связи с этим заявили об "информационном нагнетании " и напомнили, что угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора являются ежедневной реальностью для украинцев с начала полномасштабного вторжения России.