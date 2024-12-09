Учасники проєвропейських протестів у Тбілісі повідомляють про дзвінки з погрозами

У грузинських соцмережах учасники проєвропейських протестів повідомляють, що отримували телефонні дзвінки з погрозами від невідомих.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Про дзвінки з погрозами в останні кілька днів заявив Ілья Глонті, один зі співзасновників спільноти "Даїтове", де координуються учасники акцій у Тбілісі. Невідомі заявили йому, що "привезуть його додому з переламаними кістками".

Про погрози у коментарі "Радіо Свобода" заявив також член опозиційної "Коаліції за зміни" Вано Гомурашвілі. Його під час дзвінка запитали, де він перебуває, почали ображати та обіцяли знайти і побити.

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Про численні дзвінки з невідомих номерів повідомила журналістка опозиційного телеканалу "Мтаварі" Еке Квесітадзе, вона сказала, що вирішила не приймати їх.

Наскільки масовим є явище серед людей, які не є відомими активістами чи журналістами, невідомо.

Про серію дзвінків з погрозами у Грузії повідомляли також у травні 2024 року, під час масштабних акцій протесту проти скандального закону "Про прозорість іноземного впливу". Опозиція і активісти вважають, що кампанію організували за вказівкою згори. Служба захисту персональних даних заявила, що почала досліджувати питання і звернулася в прокуратуру, але про подальший рух цієї справи не повідомляли.

Акція протесту у Тбілісі ввечері 8 грудня закінчилася без розгону. Після того, коли мітингувальники розійшлися, комунальники зняли з "йолки" фото грузинських медійників, які постраждали під час розгонів акцій протесту або на яких цілеспрямовано нападали силовики чи "тітушки", після чого продовжили монтаж ялинки.

Новорічну ялинку на проспекті Руставелі представники компанії "ТбілСервіс груп" почали встановлювати у ніч на неділю, коли біля парламенту не стояли учасники акції протесту. У багатьох це викликало асоціації з подіями Революції гідності і "йолкою" на Майдані в Києві.