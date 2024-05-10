В уряді Грузії припустили, що напади на активістів влаштували "ті, хто стоїть за протестом"

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що "не знає" про організаторів нападів на активістів та припустив, що це мають бути "ті, хто стоять за мітингами" проти скандального закону про "іноагентів".

Як пише "Європейська правда", його заяву наводить "Новости-Грузия".

На запитання про напади Брегадзе сказав, що "не знає, чи хтось бив сам себе, чи хтось інший застосував до них фізичне насильство".

"Чому ви наполягаєте, що хтось зазнав фізичного насильства з боку прихильників уряду чи когось ще? Якщо хтось і може влаштувати подібні безлади, то це, звісно, люди, які стоять за цими мітингами та організують потужний протест в країні", – заявив міністр юстиції.

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Тим часом омбудсмен Грузії закликав владу забезпечити негайне та ефективне розслідування нападів.

Нагадаємо, ввечері у середу невідомі особи вистежили та напали на чотирьох опозиційних політиків і активістів, які беруть участь у протестах проти ухвалення закону про "іноагентів", а перед тим десятки отримали дзвінки з погрозами розправи. До того під час протестів теж були випадки нападів на демонстрантів невідомих "тітушок".

Також цього тижня партія влади "Грузинська мрія" анонсувала створення публічних списків тих, хто "відзначається погрозами та розпалюванням ненависті" у соцмережах, маючи на увазі підтримку протестів проти закону – буцімто для "загального морального осуду".

За даними ЗМІ, ЄС не виключає скасування безвізу з Грузією у разі ухвалення "російського закону".