Участники проевропейских протестов в Тбилиси сообщают о звонках с угрозами

В грузинских соцсетях участники проевропейских протестов сообщают, что получали телефонные звонки с угрозами от неизвестных.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

О звонках с угрозами в последние несколько дней заявил Илья Глонти, один из соучредителей сообщества "Даитове", где координируются участники акций в Тбилиси. Неизвестные заявили ему, что "привезут его домой с переломанными костями".

Об угрозах в комментарии "Радио Свобода" заявил также член оппозиционной "Коалиции за перемены" Вано Гомурашвили. Его во время звонка спросили, где он находится, начали оскорблять и обещали найти и избить.

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О многочисленных звонках с неизвестных номеров сообщила журналистка оппозиционного телеканала "Мтавари" Эке Квеситадзе, она сказала, что решила не принимать их.

Насколько массовым является явление среди людей, которые не являются известными активистами или журналистами, неизвестно.

О серии звонков с угрозами в Грузии сообщали также в мае 2024 года, во время масштабных акций протеста против скандального закона "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиция и активисты считают, что кампанию организовали по указанию сверху. Служба защиты персональных данных заявила, что начала исследовать вопрос и обратилась в прокуратуру, но о дальнейшем движении этого дела не сообщали.

Акция протеста в Тбилиси вечером 8 декабря закончилась без разгона. После того как митингующие разошлись, коммунальщики сняли с "ёлки" фото грузинских медийщиков, которые пострадали во время разгонов акций протеста или на которых целенаправленно нападали силовики или "титушки", после чего продолжили монтаж ёлки.

Новогоднюю елку на проспекте Руставели представители компании "ТбилСервис групп" начали устанавливать в ночь на воскресенье, когда возле парламента не стояли участники акции протеста. У многих это вызвало ассоциации с событиями Революции достоинства и "ёлкой" на Майдане в Киеве.