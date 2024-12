У Тбілісі в епіцентрі масових протестів влада встановлює "йолку"

Мерія Тбілісі під ранок 8 грудня почала встановлювати новорічну ялинку біля парламенту Грузії на проспекті Руставелі – місці, де щоденно з кінця листопада збираються мітингувальники за рух країни до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє News Georgia.

Поки незрозуміло, як акції протесту поєднуватимуться з новорічним куточком біля будівлі парламенту.

Найменше пошкодження ялинки буде приводом для заяв влади про те, що протестувальники позбавляють дітей свята.

On Rustaveli Avenue, in front of the Parliament–where large-scale anti-Russian protests are held daily and the government brutally assaults citizens–Tbilisi Mayor Kakha Kaladze is setting up a Christmas tree. pic.twitter.com/SqV6oVPzsT