У Тбілісі в епіцентрі масових протестів влада встановлює "йолку"

Мерія Тбілісі під ранок 8 грудня почала встановлювати новорічну ялинку біля парламенту Грузії на проспекті Руставелі – місці, де щоденно з кінця листопада збираються мітингувальники за рух країни до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє News Georgia.

Поки незрозуміло, як акції протесту поєднуватимуться з новорічним куточком біля будівлі парламенту.

Найменше пошкодження ялинки буде приводом для заяв влади про те, що протестувальники позбавляють дітей свята.

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On Rustaveli Avenue, in front of the Parliament–where large-scale anti-Russian protests are held daily and the government brutally assaults citizens–Tbilisi Mayor Kakha Kaladze is setting up a Christmas tree. pic.twitter.com/SqV6oVPzsT – PUBLIKA (@Publika_ge) December 8, 2024

У компанії "ТбілСервіс груп", яка приступила до встановлення ялинки, заявили, що "у кожній цивілізованій країні встановлюють і стоїть новорічна ялинка".

"Вам повинні подобатися чисте місто і збір конструкцій (для встановлення) новорічної ялинки. Думаю, в цьому немає нічого поганого", – заявив представник компанії, якого цитує SOVA. Варто зазначити, що мером Тбілісі є Каха Каладзе – впливовий політик партії влади "Грузинська мрія".

04:45, December 8 – #Tbilisi



The construction of the Christmas tree is underway in front of #Georgia’s Parliament. #GeorgiaProtests pic.twitter.com/BIDOh8jfVi – Netgazeti (@netgazeti) December 8, 2024

У неділю збір акції протесту запланований на 15:00, на площі Республіки, на західному кінці проспекту Руставелі.

Нагадаємо, під час Революції гідності в Україні влада теж почала встановлювати новорічну ялинку на Майдані Незалежності, де збирались протестувальники. Але встановлення довелось зупинити через події Євромайдану.

Недоспоруджений каркас ялинки простояв до серпня 2014 року та став символом протестів. Ялинку назвали "йолка" через обмовку тогочасного президента Віктора Януковича.

Минула ніч протестів у Тбілісі минула без розгонів. Їх змінили напади "тітушок" на учасників акцій. Кілька десятків чоловіків у чорному одязі та масках били людей в околицях проспекту Руставелі.

Опоненти влади заявили, що за мобілізацією "тітушок" стоїть провладна партія, і що на "розправи" відправили співробітників спецназу в цивільному одязі. У "Грузинській мрії" категорично заперечують ці звинувачення.

У Грузії з 28 листопада тривають акції протесту, спровоковані рішенням влади поставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".