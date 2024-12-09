Остін вважає, що ІДІЛ спробує скористатись колапсом режиму Асада в Сирії

Міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що терористи з "Ісламської держави" (ІДІЛ) можуть спробувати скористатися ситуацією в Сирії після повалення там режиму Башара Асада.

Про це він сказав журналістам під час візиту до Японії в понеділок, 9 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

На думку Остіна, "вся міжнародна спільнота була здивована", побачивши стрімке просування опозиційних режиму Асада сил у Сирії.

"Гадаю, всі очікували побачити набагато більш жорсткий опір з боку сил Асада", – додав шеф Пентагону.

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"З погляду того, що сталося, звичайно, в міру того, як розвивається ситуація, існує ймовірність того, що такі угруповання в цьому регіоні, як ІДІЛ, можуть спробувати скористатися цією можливістю і відновити свій потенціал", – застеріг він.

Остін нагадав про удари, яких США завдали по позиціях "Ісламської держави" минулими вихідними. Він додав, що Пентагон ще оцінює їхні наслідки, але очікує, що ті будуть "досить успішними".

Раніше у Білому домі назвали "відкритим питанням" те, хто зараз взяв на себе керівництво у Сирії.

А радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що США працюватимуть над захистом від терористичної загрози, що може надійти від Сирії після раптового повалення там режиму Башара Асада.