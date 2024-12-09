Радник Байдена назвав пріоритет США у Сирії після падіння режиму Асада

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що США працюватимуть над захистом від терористичної загрози, що може надійти від Сирії після раптового повалення там режиму Башара Асада.

Про це він сказав ABC News, повідомляє "Європейська правда".

Салліван назвав "добрим" для Сполучених Штатів і світу, що "диктатор-вбивця, чия сім’я правила Сирією залізною рукою пів століття, пішов".

Він, однак, повторив попередження президента Джо Байдена про те, що існує реальний ризик того, що "терористи, джихадисти та інші люди, які не дбають про найкращі інтереси Сполучених Штатів, можуть скористатися цим".

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"Ми вживаємо заходів, щоб впоратися з цим, і ми готові працювати з будь-ким у Сирії, хто хоче стабільного, інклюзивного, демократичного майбутнього для цієї країни", – зазначив радник президента США.

Він наголосив, що зараз пріоритетом США є "захист Сполучених Штатів Америки від відновлення терористичної загрози", що виходить із Сирії.

"Це означає стримування ІДІЛ. Не дайте їм цим скористатися. Крім того, пріоритетом є забезпечення безпеки і стабільності наших друзів в регіоні – Ізраїлю, Йорданії, Іраку, Лівану – щоб ці країни не постраждали від будь-яких насильницьких побічних ефектів того, що відбувається в Сирії", – зауважив Салліван.

Раніше у Білому домі назвали "відкритим питанням" те, хто зараз взяв на себе керівництво у Сирії.

Також у США заявили, що співпрацюють з кількома іншими країнами на Близькому Сході, щоб запобігти потраплянню хімічної зброї, якою володіє режим Асада, в чужі руки.

Тим часом Центральне командування США оголосило, що в неділю завдало "десятки високоточних авіаударів", спрямованих на ліквідацію таборів ІДІЛ в центральній Сирії.