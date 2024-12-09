У Білому домі назвали "відкритим питанням" те, хто взяв на себе керівництво у Сирії після повалення режиму диктатора Башара Асада.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, його цитує CNN, пише "Європейська правда".

У відповідь на питання про те, хто керує Сирією нині, наступного дня після падіння режиму Асада, Кірбі відзначив: "Це відкрите питання".

"Я думаю, що вони (сирійці) намагаються з'ясувати це між собою, але це відкрите питання. Насправді сам факт того, що це питання залишається відкритим, викликає у нас занепокоєння, оскільки, як сказав президент, ми перебуваємо в періоді невизначеності, і тому ми будемо працювати над усіма процесами, як тільки можемо", – сказав він.

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Кірбі додав, що він "не може говорити" про пряму комунікацію між США і повстанським угрупованням "Хаят Тахрір Аш-Шам" (HTS), яке США визнали терористичною організацією. Саме це угруповання відіграло ключову роль у наступі на режим Асада.

Водночас, за словами Кірбі, США спілкуються з партнерами в регіоні, які можуть донести повідомлення до всіх повстанських груп.

"Ми будемо, як вчора сказав президент, вивчати наші шляхи для спілкування з усіма цими групами", – сказав він.

Раніше у США заявили, що співпрацюють з кількома іншими країнами на Близькому Сході, щоб запобігти потраплянню хімічної зброї, якою володіє режим Асада, в чужі руки.

Тим часом Центральне командування США оголосило, що в неділю завдало "десятки високоточних авіаударів", спрямованих на ліквідацію таборів ІДІЛ в центральній Сирії.