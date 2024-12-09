Остин считает, что ИГИЛ попытается воспользоваться коллапсом режима Асада в Сирии

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что террористы из "Исламского государства" (ИГИЛ) могут попытаться воспользоваться ситуацией в Сирии после свержения там режима Башара Асада.

Об этом он сказал журналистам во время визита в Японию в понедельник, 9 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По мнению Остина, "все международное сообщество было удивлено", увидев стремительное продвижение оппозиционных режиму Асада сил в Сирии.

"Думаю, все ожидали увидеть гораздо более жесткое сопротивление со стороны сил Асада", – добавил шеф Пентагона.

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"С точки зрения того, что произошло, конечно, по мере того, как развивается ситуация, существует вероятность того, что такие группировки в этом регионе, как ИГИЛ, могут попытаться воспользоваться этой возможностью и восстановить свой потенциал", – предостерег он.

Остин напомнил об ударах, которые США нанесли по позициям "Исламского государства" в минувшие выходные. Он добавил, что Пентагон еще оценивает их последствия, но ожидает, что те будут "достаточно успешными".

Ранее в Белом доме назвали "открытым вопросом" то, кто сейчас взял на себя руководство в Сирии.

А советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США будут работать над защитой от террористической угрозы, которая может поступить от Сирии после внезапного свержения там режима Башара Асада.