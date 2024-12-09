Британія допустила, що падіння Асада може вилитись у нову міграційну кризу в Європі

Падіння влади Башара Асада в Сирії може спричинити нову міграційну кризу в Європі, попередив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Леммі сказав про це в понеділок у Палаті громад, його цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Повалення режиму Асада, за словам Леммі, є моментом небезпеки, а також можливістю.

Він додав, що британський уряд буде уважно стежити за тим, як сирійські повстанці, що перебирають владу, будуть поводитися з цивільним населенням на підконтрольних їм територіях.

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"Те, що так багато людей починають повертатися до Сирії, є позитивним знаком для їхніх надій на краще майбутнє після відходу Асада, але багато що залежить від того, що відбувається зараз", – сказав Леммі.

"Цей потік до Сирії може швидко перетворитися на зворотній потік і потенційно збільшити кількість людей, які використовують небезпечні, нелегальні міграційні маршрути до континентальної Європи і Великої Британії", – додав він.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії заявило, що поставило на паузу розгляд заяв про надання притулку людям з Сирії, поки воно оцінює поточну ситуацію.

"Ми постійно стежимо за всіма інструкціями, що стосуються прохань про надання притулку, щоб мати можливість реагувати на нові проблеми", – заявив представник відомства.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер привітав кінець правління Асада, який був повалений і втік до Росії.

А один із міністрів допустив, що Британія може виключити ключову групу повстанців у Сирії зі списку терористів.