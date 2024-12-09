Британия допустила, что падение Асада может вылиться в новый миграционный кризис в Европе

Падение власти Башара Асада в Сирии может вызвать новый миграционный кризис в Европе, предупредил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Лемми сказал об этом в понедельник в Палате общин, его цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Свержение режима Асада, по словам Лемми, является моментом опасности, а также возможностью.

Он добавил, что британское правительство будет внимательно следить за тем, как сирийские повстанцы, которые перебирают власть, будут обращаться с гражданским населением на подконтрольных им территориях.

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"То, что так много людей начинают возвращаться в Сирию, является положительным знаком для их надежд на лучшее будущее после ухода Асада, но многое зависит от того, что происходит сейчас", – сказал Лемми.

"Этот поток в Сирию может быстро превратиться в обратный поток и потенциально увеличить количество людей, которые используют опасные, нелегальные миграционные маршруты в континентальную Европу и Великобританию", – добавил он.

Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что поставило на паузу рассмотрение заявлений о предоставлении убежища людям из Сирии, пока оно оценивает текущую ситуацию.

"Мы постоянно следим за всеми инструкциями, касающимися просьб о предоставлении убежища, чтобы иметь возможность реагировать на новые проблемы", – заявил представитель ведомства.

Напомним, накануне премьер-министр Британии Кир Стармер поздравил конец правления Асада, который был свергнут и сбежал в Россию.

А один из министров допустил, что Британия может исключить ключевую группу повстанцев в Сирии из списка террористов.