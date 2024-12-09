Британія може виключити ключову групу повстанців у Сирії зі списку терористів

Уряд Великої Британії може виключити ісламістське бойове угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам" ("ХТШ") зі списку заборонених терористичних груп після того, як ця група повстанців очолила повалення Башара Асада в Сирії.

Про це сказав ВВС британський міністр Кабінету міністрів Пет Макфадден, повідомляє "Європейська правда".

За словами Макфаддена, наразі ситуація в країні "дуже мінлива". Та якщо вона стабілізується, то будь-яка зміна щодо "ХТШ" буде "відносно швидким рішенням".

"Хаят Тахрір аш-Шам" була заборонена як терористична організація у Великій Британії після того, як у 2017 році її було додано до переліку терористичних організацій "Аль-Каїди".

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Макфадден підтвердив, що Велика Британія наразі не може мати жодних контактів з "ХТШ".

Коментар міністра пролунав після того, як прем'єр-міністр Кір Стармер привітав кінець правління Асада, який був повалений і втік до Росії.

"ХТШ" також перебуває під санкціями з боку США та ООН через те, що визнана терористичною організацією.

Лідер "ХТШ" Абу Мохаммед аль-Джолані, який тепер використовує своє справжнє ім'я Ахмед аль-Шараа, розірвав зв'язки з "Аль-Каїдою" у 2016 році. Нещодавно він пообіцяв дотримуватись принципу толерантності стосовно різних релігійних груп і спільнот у Сирії.

Окремо уряд Великої Британії оголосив про виділення додаткових 11 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги Сирії.

Тим часом глава Пентагону Ллойд Остін допускає, що терористи з "Ісламської держави" можуть спробувати скористатися ситуацією в Сирії після повалення там режиму Башара Асада.